Karagümrüklü Bilgila için Fenerbahve Trabzon devrede

01 Haziran 2021 Salı, 08:39

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, katıldığı bir canlı yayında gündemi değerlendirdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile adı geçen Lucas Biglia’nun durumunu anlatan Süleyman Hurma şöyle konuştu: "Biglia 18 milyon Avro bonservis bedeline Milan'a transfer oldu. Her maç 13 kilometre üzerinde koşuyor, onu satmak için almadım. Durmak istediği sürece kulübümüzde durur. Bir para talebim yok, alacağım büyük bir para da yok.

‘Biglia 35 yaşında’ diye yazıyorlar, Türkiye'nin tartışmasız en iyi orta saha oyuncusu. Beşiktaş'ta Atiba olmadığında seviniyoruz. Burak Lille'de şampiyon oldu, Biglia'dan büyük. Oyuncu ne durumda, onu bilmek lazım. İnşallah Biglia'yı mutlu ederiz, elimizde durur.”

'HEM FENERBAHÇE HEM TRABZONSPOR SORDU'

Karagümrük Başkanı, Biglia’nın transferi konusunda son olarak, “Opsiyonu kullandık. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile konuştuk ama çok istiyoruz, verir misin diye bir şey olmadı. Trabzonspor'da da sayın başkan ile görüştük, bir dönüşleri olacaktı, olmadı. Fenerbahçe de sordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajansspor