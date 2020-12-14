Karagümrük'ten, 'İtalyan işi' transfer

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi transfer ettiğini duyurdu.

DHA
14 Aralık 2020 Pazartesi, 20:01
Karagümrük'ten, 'İtalyan işi' transfer
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Fatih Karagümrük Kulübü, İtalyan golcü Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Son olarak Helles Verona forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından açıklayan Karagümrük, "The Italian Job (İtalyan işi) Fabio Borini Karagümrük’te!" ifadelerini kullandı.


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