Karagümrük'ten, 'İtalyan işi' transfer
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi transfer ettiğini duyurdu.
Fatih Karagümrük Kulübü, İtalyan golcü Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Son olarak Helles Verona forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından açıklayan Karagümrük, "The Italian Job (İtalyan işi) Fabio Borini Karagümrük’te!" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti
- Covid-19 aşısından sonra ilacı da bulundu
- Dedikoduyu bırakalım bunları konuşalım
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Martın sonu kışa dönebilir
Video Haberler
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Safaride korku dolu anlar! Zürafa peşlerini bırakmadı
- Törende dikkat çeken diyalog
- 'Çalma' diyaloğu kahkaha dolu anlar yaşattı
- Maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime?
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti
- Covid-19 aşısından sonra ilacı da bulundu
- Dedikoduyu bırakalım bunları konuşalım
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Martın sonu kışa dönebilir