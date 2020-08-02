Karalar'dan "İfadeleri maksadını aşmaktadır" diyen TFF'ye yanıt

ABB Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kendisine yöneltilen eleştirilere, "Adana Demirspor’un Süper Lig’e çıkmasını istemek, bu konuda görüş iletmek her Adanalı kadar benim de hakkımdır" sözleriyle yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2020 Pazar, 21:07
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Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesi için çağrıda bulunan Zeydan Karalar'a, TFF, "İfadeleri maksadını aşmaktadır" sözleriyle karşılık vermişti. TFF'nin açıklamasına yanıt veren Karalar, "Adana Demirspor’un Süper Lig’e çıkmasını istemek, bu konuda görüş iletmek her Adanalı kadar benim de hakkımdır" dedi. 

Söz konusu açıklamyı değerlendiren ABB Başkanı Karalar, "Adana Demirspor’un Süper Lig’e çıkmasını istemek, bu konuda görüş iletmek her Adanalı kadar benim de hakkımdır. Bu doğrultuda Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşmemiz olmamıştır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun da alacağı her karara saygılıyız" dedi.



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