Karamollaoğlu'ndan çarpıcı 'erken seçim' açıklaması: OHAL bile ilan edilebilir

02 Eylül 2020 Çarşamba, 13:57

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin popülaritesinin giderek düştüğünü söyledi.

"YENİ ARAYIŞLAR İÇİNE GİRECEKLER"

Seçimlerde AKP-MHP ittifakının yeterli olamayacağını belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Seçime daha zaman var herkes kendi açısından bakarak bir şeyler söylüyor ama bir gerçek var ki artık Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bile popülaritesi yüzde 40'ın altına indi, AKP daha da aşağılara düştü. Şu andaki kanaat yarın ne olur bilemeyiz, MHP ile yapılan ittifakta bu arkadaşları kurtarmıyor. O yüzden yeni arayışlar içine girecekler seçimi ertelemek için olağanüstü hal bile oluşturmak dahil.”