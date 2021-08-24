Karamoloğlu'ndan Asiltürk'e "Milli Görüş" tepkisi

24 Ağustos 2021 Salı, 09:15

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün “Milli Görüş Hareketi Lideri” sıfatını kullanmasına tepki gösterdi.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programına katılan Temel Karamollaoğlu, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmelerle gündeme gelen Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamaları üzerine konuştu.

Asiltürk'ün açıklamalarına “Milli Görüş Hareketi Lideri” imzasını atmasına tepki gösteren Karamollaoğlu, "Haddinden fazla ısrarı isabetli bulmam" dedi.

Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Liderlik bir makam değil bir sıfattır. Oğuzhan Bey bizim Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız. Ben de Saadet Partisi’nin genel başkanı olarak görev yapıyorum şu anda. Ha, liderlik bana göre yerine göre abiliktir, dostluktur. Bundan dolayı bir insan herkesi lider olarak kabul edebilir. Çünkü makam olmadığı için bir yaklaşım tarzı, bir sıfat. Siz bunu herkese verebilirsiniz. Oğuzhan Beyi insanlar lider olarak benimserler, kimsenin de itirazı olmaz ama bu makam değil ki."