Oğuzhan Asiltürk harekete mi geçti?
Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete'de Saadet Partisi'nde tartışma yaratacak bir haber yayımlandı.
Milli Görüş’ün gazetesi Milli Gazete, Saadet Partisi’nde tartışma yaratacak bir habere imza attı.
Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmelerle gündeme gelen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, geçen günlerde bir açıklama yayımlamıştı. Asiltürk açıklamasının sonuna ise “Milli Görüş Hareketi Lideri” imzasını atmıştı.
Asiltürk’ün bu çıkışı tartışma yaratırken Milli Görüş’ün gazetesi Milli Gazete’de “Genç Saadet Kampa Girdi” başlıklı bir haber yayımlandı. Milli Gazete'nin Ankara Bürosu'nun haberinde, Asiltürk için “Milli Görüş Hareketi Lideri” denilmesi ise dikkat çekti.
İşte o haber:
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