Asiltürk'ten Saadet Partisi'ni karıştıracak açıklama
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Milli Görüş'te tartışma yaratacak bir açıklama yayımladı.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Milli Görüş'te tartışma yaratacak bir açıklama yayımladı.
Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmelerle gündeme gelen Asiltürk, Twitter hesabından Afganistan'da yaşananlara dair bir paylaşımda bulundu.
Asiltürk paylaşımında, Taliban'ı "Afganistan'ın meşru yönetimi" olarak tanımladı. Asiltürk, "Her şeyden evvel ülkenizde bulunan işgal gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkarılması, Afgan halkının kendi iradesiyle kendi yönetiminin kurulması çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
KENDİSİNİ "MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİ LİDERİ" İLAN ETTİ
Asiltürk'ün açıklama metninin sonunda ise "Milli Görüş Hareketi Lideri" imzası olması ise dikkat çekti.
Asiltürk'ün açıklaması şöyle:
"Kardeş Afganistan halkının tüm işgalci ve emperyalist güçlere karşı yaklaşık yarım asırdır süren mücadelesinin yakın şahidi olarak geçmişte Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile beraber Türkiye, Afganistan ve Pakistan'da çeşitli toplantılar düzenleyerek barışın ve kardeşliğin tesisi için çalışmalar yaptık. Milli Görüş Hareketi olarak, Afganistan'da olduğu gibi dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşayan Müslümanların sorunlarını kendimize ait sorunlar olarak görüyor ve kardeşlik hukuku içerisinde bu sorunların sebeplerini araştırıyor ve bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çözümler bulmaya çalışıyoruz."
"Her şeyden evvel ülkenizde bulunan işgal gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkarılması, Afgan halkının kendi iradesiyle kendi yönetiminin kurulması çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. Bu yeni süreci Afganistan için yeni bir başlangıç olarak kabul ediyor ve geçmişte yaşanan ihtilaflar ve ardından gelen acılardan ders alarak kahraman Afgan milletinin barış ve iş birliğinin sağlandığı, adil bir yönetimin oluşturulduğu bir Afganistan görmeyi tüm kalbimizle arzuluyoruz.
"Afganistan'ın meşru yönetiminin pek çok ülke ve uluslararası kuruluşlar tarafından da tanınmaya hazırlandığını gözlemliyoruz. BU çerçevede komşu İslam ülkeleri İran, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan başta olmak üzere kardeş Türkiye ve tüm dünya ile karşılıklı iyi niyete dayanan ilişkiler kurulacağına; adil, hakkı üstün tutan ve İslam ülkeleriyle birlik içinde, yeni ve güçlü bir Afganistan'ın kurulacağına inancımız tamdır. Milli Görüş Hareketi, geçmişte olduğu gibi bugün de Afganistan'ın yeniden kuruluş sürecinde desteklerini sunmaya hazırdır. Afganistan'la Türkiye asırlardan beri dost ve kardeştir. Yeni dönemde hak ve adalete dayalı bir nizam kuracağınız inancıyla Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum."
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