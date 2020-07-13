Karanlığa inat yaşasın sanat

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Tiyatrocular önceki gün Türkiye’nin birçok şehrinde aynı saatte bildirilerini okuyarak ihtiyaç duydukları destek ve şartlar oluşana kadar sahne açmayacaklarını belirtti. Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nin katılımcısı olan tiyatroların açıklamasında, devletin ilgili kurumlarının tiyatro emekçilerinin yanında durması talep edildi. Koronavirüs sürecinde perdelerini kapalı tutan tiyatrocular, 1 Temmuz itibarıyla sahnelere sorunlarla döndü.

Birçok tiyatrocu maddi zorluklar karşısında mücadele veriyor. Samsun'da tiyatrocular yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için renkli bir eyleme imza attı. Gazi Sahnesi önünde bir araya gelen tiyatrocular, sahnelerini açamayacaklarını açıkladı. Küçükeller Çocuk Tiyatrosu sahibi Fatoş İpekdal Özbenli, tiyatrocular adına yaptığı açıklamada, ilgili bakanlıkları tiyatrocuların yaşadığı sorunlara çözüm bulmaya davet etti. Özbenli, “Gönül ister ki sahnelerden selamlayalım sizleri, ancak bu ekonomik koşullarda sahnelerimizi açmamız maalesef mümkün değil.

Tiyatroların KDV, Gelir Vergisi, Stopaj vergi oranları yeniden düzenlenmeli, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Elektrik, doğalgaz, su gibi giderlerimiz 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalı, var olan borçlar taksitlendirilmeli ve sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır. 2021 Ocak ayına kadar tiyatroların salon kiralarına ilgili bakanlıkça destekte bulunulmalıdır” dedi.

Özbenli şöyle devam etti: “Tiyatrolarda çalışan personelin maaşları ile ilgili destek olunmalı ve 2021 Ocak ayına kadar olan SGK primleri geçici bir yönerge ile ilgili bakanlıkça ödenmeli, geçmiş prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır. Zaman kaybetmeden ‘Tiyatro Yasası’ çıkarılmalıdır.

Türkiye’de tiyatro yapan ödeneksiz özel ve bağımsız kurumlar ‘Kamusal Tiyatro’ unvanı almalı, ticarethane kimliğinden kurtarılıp ‘Kamusal Hizmet Üreten Sanat Kurumu’ statüsüne geçirilmelidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen ‘Özel Tiyatrolara Devlet Desteği’ olarak tanımlanan yönetmelikteki yapılan değişiklikler tekrar gözden geçirilerek, hem Bakanlığı hem sanat kurumlarını rahatlatacak şekilde net bir yapıya kavuşturulmalıdır. Ancak bunlar yapıldığında nefes alabilir, hayatta kalabilir ve üretimlerimize devam edebiliriz. Bu sorunlar çözülmediği takdirde sahnelerimiz ve salonlarımızın kapısı maalesef açılmayacaktır.”