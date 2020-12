Karanlığı ışıkla aşacağız

06 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Dünyayı ve ülkemizi sarsan pandemi günlerine bir de ekonomik sıkıntılar eklenmiş, sokağa bile çıkış saatlerimiz kısıtlanmışken ruhumuzu saran karanlığı yine sanat ışığı aydınlatacak. Sanat bize ışık tutacak! Kısa bir süre önce çalışmalarına başlayan Contemporary İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı (CIF) tarafından önümüzdeki hafta hayata geçecek “İstanbul The Lights” projesiyle parklar, meydanlar, sokaklar sanatı ışıkla gerçekleştirecek. Projenin ayrıntıları, CIF Başkanı Ali Güreli ve projenin destekçisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir basın toplantısıyla açıklandı. Tabii ki toplantı da kısıtlama olan cumartesi gününde sanal ortamdan yapıldı. İBB Başkanı İmamoğlu, “Kentin özgün alanlarını sanata ve sanatçıya açmak bizim görevimiz. Sanatçılara bu ortamı sağlayacağız. İstanbul The Lights bize moral veren eserleriyle kentimizi şenlendirecek. Sanatın yaşaması için en önemli şey özgünlük. İstanbul atmosferinde özgünlüğü bu kente hâkim kılacağız” dedi.

Sanat ışıklarla sokaklara taşınıyor

İstanbul The Lights kapsamında tümü yerli sanatçıların işleri olmak üzere ışık ve dijital enstelasyonlar, dev heykeller, dev LED ekranlarda İstanbul’un park ve meydanlarında 7 Aralık’tan başlayarak 3 Ocak 2021’e kadar İstanbullularla buluşacak. Şehrin geneline yayılmış Augmented Reality (artırılmış gerçeklik) tekniği ile üretilmiş eserleri, İstanbullular mobil cihazları ile de deneyimleyebilecek. Etkinlik dahilinde İstanbul’da mapping gösterisi (video yansıtılması) yapılacak.

Projenin küratörleri, CIF sanat ve kültür programları direktörü Ayça Okay ve Contemporary Istanbul Plugin’in küratörü Esra Özkan, ha:ar ekibinden de sanatçılar Hande Şekerciler ve Arda Yalkın. Projede 54 sanatçının eserleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mecra ve tanıtım desteği ile İstanbul’da 59 farklı noktada yer alacak. Bunlardan ışık heykelleri Maçka Parkı’nda olacak. Ayrıca Beşiktaş, Beylikdüzü, Kadıköy başta olmak üzere pek çok yerde LED ekranlarda, birbirinden haberleri olmayan İstanbullular, aynı anda farklı yerlerde aynı eserleri izleyebilecek.

‘BİRAZ DAHA POZİTİF BİR DUYGU’

Konuyla ilgili konuştuğumuz Ali Güreli, projenin geçmişinin 2014 yılına dayandığını, ancak o zaman bütçesel sıkıntılar nedeniyle gerçekleşemediğini, bu yıl ağustos ayında projenin İBB’ye sunulduğunu, kabul edildikten sonra büyük bir hızla çalışmalara başlandığını, bazı sanatçıların 24 saat uyumadan işleri bitirdiklerini anlattı. Güreli, proje İstanbul’da daha önce tasarlanırken sanatçıların hep yabancı olduğunu hatırlatarak “Türk sanatçılar olmadan olmaz dedik, onları da kattık projeye. The Lights’la hedefimiz dünya metropollerinde örneklerini gördüğümüz ve yapıldıkları şehirlerle anılan ışık festivallerinin bir benzerini şehrimize kazandırmak. Çok kısa sürede hazırlandığımız bu yılki ilk etkinliğimizde İstanbul’un parkları ve meydanları sanatla ve ışıkla buluşacak. Yine evlere kapandığımız, can sıkıcı zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, İstanbullulara biraz daha pozitif bir duygu verebilirsek ne mutlu bize. Contemporary’yi kurduğumuzdan beri yanımızda hep Akbank olmuştur, bir yandan da İBB olmuştur. İBB’nin bu desteği İstanbul The Lights’ta da devam ediyor” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Belediyenin yılbaşı ile ilgili hazırlığı var mı” sorumuzu ise “Çok güzel projelerimiz vardı ama ne yazık ki pandemi ortamında bir araya gelmemek gerekiyor. Yılbaşını da uzaktan güzel İstanbul görselleriyle kutlayacağız. Ancak yarışması biten projelerle en kısa zamanda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ni yeni haliyle kente kazandırmak arzusundayız” diye yanıtladı. Pandemiyi yenene kadar evde kal, ışıkla kal, sanatla kal diyoruz!