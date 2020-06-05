Karantina günlerinde para basan futbol yıldızı
Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo pandemi döneminde de Instagram'ın en çok kazanan ismi oldu. Ronaldo sadece 4 paylaşımla yaklaşık 16 milyon TL kazandı.
Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo pandemi döneminde de Instagram'ın en çok kazanan ismi oldu. Ronaldo sadece 4 paylaşımla yaklaşık 16 milyon TL kazandı.
Sosyal medyada birçok sporcu paylaştıkları bazı sponsorlu içeriklerle karantina döneminde de deyim yerindeyse oturdukları yerden para bastı. Takipçi sayısına göre reklam alan ve buna göre ücretlendirilmesi bulunan sporcu hesaplarından en çok geliri elde eden isim Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.
Attain şirketinin son araştırmasına göre 12 Mart-14 Mayıs tarihleri arasında 4 sponsorlu paylaşım yapan Portekizli yıldız 1.882.336 milyon Sterlin (16 milyon TL) gelir elde etti.
222 MİLYON TAKİPÇİ
35 yaşındaki süperstar her biri 470.584 Sterlin olan 4 sponsorlu içerik paylaştı. Instagram'da 222 milyon takipçisi olan Ronaldo en çok kazanan sporcu olma unvanını korudu.
Video Haberler
- ABD'de polisin yere ittiği yaşlı adam ağır yaralandı
- Uğur Dündar sosyal medyada gündem olan kavgasını anlattı
- Cüneyt Arkın'ın Türkan Şoray itirafı gündem oldu
- HDP'nin 'Darbe var' yürüyüşüne polis müdahalesi
- Canlı yayında vekilerin tutuklanmasını böyle yorumladı
- Eğlenceyi böyle dehşete çevirdiler! Emniyet peşlerinde
- '65 yaş' isyanı türkü oldu! Büyük ilgi gördü
- Çaldığı etleri kardeşinin kasap dükkanında sattırdı
- Beylikdüzü Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü'ne özel klip
- Metrobüs ve duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı