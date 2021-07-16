Karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis
Kayseri'de koronavirüs karantinasını ihlal ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kamil K., 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temaslısı olduğu gerekçesiyle geçen yıl 23 Eylül’de evinde karantinaya alınan Kamil K., karantinanın 3’üncü gününde kuralı ihlal ederek, kahvehaneye gitti. Polis ekiplerinin Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgusunda Kamil K.’nin, koronavirüs temaslısı olarak karantinada olması gerektiği tespit edildi ve tutanak hazırlandı. Ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi.
Kamil K. hakkında, TCK'nın 195'inci maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Kamil K. katılmadı. Mahkeme hakimi, Kamil K.’yi, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Video Haberler
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
- Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada
- Korkunç olay! Kayınvalidesine benzin döküp yaktı
- Skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kaydedildi
- TEM Otoyolu’nda TIR devrildi! Uzun kuyruklar oluştu
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
- Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
- Bursa'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlık'tan bayram öncesi 3 genelge
- Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü!
- Soylu'nun kuzeniyle ilgili çarpıcı iddia
- Akın akın geliyorlar
- Ziraat Bankası'ndan açıklama
- Bakan Koca, Sinovac aşısının etkinlik oranını açıkladı
- Devletimizi kaybettik
- Almanya'da büyük felaket
- Peker operasyonunda çok sayıda kişiye tutuklama
- Melih Bulu'nun ismi bir yerden daha silindi