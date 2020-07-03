Karantina kartikatürleri sergisi açıldı

03 Temmuz 2020 Cuma, 12:42

Atölye kurucusu Emre Yılmaz’ın çizdiği ve Atölye takipçilerinin esprilerini bulduğu sergi izleyicilerden olumlu not aldı. 40 gün boyunca instagram canlı yayınlarında çizilen karikatürlerin ayrıca bir de dergisi basıldı. Fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak gezilen sergiye giderken maskelerinizi unutmayın.

Sergiyi şimdilik Perşembe ve Cuma günleri 14:00-21:00 saatleri arası ziyaret edebilirsiniz.

Adres: Üsküp Caddesi (Eski Çevre Sokak) 19/A Çankaya/Ankara