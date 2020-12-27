Karantinada kaldığı bina önünde ölü bulundu

27 Aralık 2020 Pazar, 12:55

Olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi Bağcılar Sokak’taki huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Sosyal İzolasyon Kuruluşu'nda meydana geldi.

Huzurevi öncesi tedbir amaçlı 14 günlük karantina altına alınan Adil Bilge, görevliler tarafından bina önünde yerde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbarla gelen sağlık görevlileri Bilge'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Binanın 3’üncü katının balkonundan dengesini kaybederek düştüğü değerlendirilen Bilge’nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.