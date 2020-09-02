Karantinada olması gereken 78 kişi piknikte yakalandı
Bolu Valisi Ahmet Ümit, karantinada olması gereken 78 kişinin tabiat ve milli parkların girişinde yapılan kimlik kontrollerinde yakalandığını duyurdu.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, kent içindeki koronavirüs ile mücadeleye ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Ümit, Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı’na girişlerde HES kodunun zorunlu hâle getirilmesi sonrası parklara girişte karantina altında olması gereken 78 kişinin yakalandığını duyurdu.
Vali Ahmet Ümit, “18 Ağustos tarihinden bugüne kadar HES koduyla emniyet bölgemizde 41, jandarma bölgesinde 37 kişi olmak üzere toplam 78 vatandaşımız karantina tedbirleri dahilinde evinde olması gerekirken buralarda yakalandı. Yakalananların üçte ikisi il dışından, diğeri ise Bolu'dan. Sorgulamalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Yakalanan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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