Karantinada olması gerekirken hurda toplamaya çıkınca, polis evine gönderdi

04 Eylül 2020 Cuma, 15:46

Kocaeli’de, birlikte yaşadığı annesinde koronavirüs şüphesi ortaya çıkması üzerine karantinaya alınan zihinsel engelli Atıf G., bugün öğle saatlerinde sokağa çıkıp, el arabasıyla hurda toplamaya başladı.

Yurttaşlar da polise haber verdi.

Adrese gelen polis ekipleri önce Atıf G.’den maskesini takmasını ardından da evine gitmesini istedi. Polis ekibi, evine kadar takip ettiği Atıf G.’den dışarı çıkmamasını istedi.





