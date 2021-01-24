Karantinadan bir yıl sonra Vuhan: Hayat normale döndü

24 Ocak 2021 Pazar, 11:22

11 milyon nüfuslu, endüstri ve ulaşım merkezi konumundaki kentte virüs, 76 gün boyunca hayatı felç etmişti. Karantinanın kaldırıldığı 8 Nisan itibarıyla hızlı bir normalleşmenin yaşandığı Vuhan'da bir yıl sonra karantinanın izleri neredeyse tamamen silinmiş durumda. Kentte, ulaşım araçlarının, parkların ve barların dolu olduğu gözleniyor.

Dünyanın geri kalanına da hızla yayılan bu virüse bağlı nedenlerle şimdiye kadar dünya çapında yaklaşık 2 milyon kişi hayatını kaybetti. Birçok ülke virüsün mutasyona uğramış haliyle mücadeleye devam ederken, aşılama programlarında da aşı üretim kapasitesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle gecikmeler yaşanıyor.

SALGIN KONTROL ALTINDA

Çin sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaları, zorla karantina, kitlesel testler ve seyahat kısıtlamaları gibi sıkı tedbirlerle koronavirüs ile mücadele ederek, yaz aylarından bu yana salgını büyük ölçüde kontrol altına almayı başardı.

DW Türkçe servisinde yer alan habere göre, ülkede güncel verilere göre tespit edilen yeni vaka sayısı 206 olarak açıklandı. Salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı ise 88 bin 900'ü aştı. Çin'deki koronavirüs kaynaklı vefatların çoğu Hubey eyaletinde yer alan Vuhan'da kaydedildi. Çin'de bugüne kadar 4 bin 635 kişi virüs kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetti.

Çin takvimine göre önümüzdeki ay yeni yılı kutlamaya hazırlanan ülkede yetkililer, vaka sayısında olası bir artışın önüne geçmek için vatandaşlara seyahat etmekten ve toplanmaktan mümkün olduğunca kaçınmalarını tavsiye ediyor. Çoğu uzaktan eğitime geçmiş olan okulların bir hafta erken tatile girmesi kararı alınırken, birçok bölgede kapalı mekanlarda ve ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu da devam ediyor. Vaka takibi için akıllı telefon uygulamaları yaygın biçimde kullanılıyor.

HONG KONG'DA YENİ DALGA ENDİŞESİ

Çin'in özel idari bölgesi statüsündeki Hong Kong'da ise binlerce kişi olası bir "yeni dalganın" önüne geçmek için karantinaya alındı. Dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgelerinden biri olan Hong Kong'da geçen iki ay içinde 4 bin 300'den fazla yeni vaka kayıtlara geçmişti. Bu rakam bölgenin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ına tekabül ediyor.

Yetkililer, işçilerin yoğunlukta olduğu Yau Tsim Mong'da 16 binadan oluşan bir bölgenin, burada ikamet edenlerin tamamı test edilene kadar karantinada kalacağını açıkladı.

