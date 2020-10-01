Karantinayı deldi, 'ağabeyim polis' dedi

01 Ekim 2020 Perşembe, 17:29

Karamanİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin farklı noktalarında 'HES' kodu kontrolü yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde kontrollerini gerçekleştiren polis, Büşra A.'nın, annesi koronavirüse yakalandığı için temaslı kişi olması nedeniyle olması gereken karantinayı ihlal ettiğini belirledi.

Karantinasının bitimine 2 gün kaldığını ve alışveriş yapıp evine geri döneceğini belirten Büşra A., ağabeyinin polis olduğunu belirtip, zorunlu olarak yurda yerleştirilmekten kurtulmak istedi. Cep telefonuyla ağabeyini arayıp, polislerle konuşturmaya çalıştı.

Ancak polis memurları, ''Bunu evden çıkmadan önce düşünecektiniz. Ağabeyin polis değil, vali olsa da bu bir şeyi çözmüyor'' diyerek genç kadını, ambulans eşliğinde yurda yerleştirilmesini sağladı.

