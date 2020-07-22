Karar Gazetesi yazarı Asım Gültekin yaşamını yitirdi
Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşında yaşamını yitirdi.
Aynı zamanda Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan ve Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını üstlenen Gültekin, Yalova'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Karar Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapan 45 yaşındaki Gültekin, evli ve 2 çocuk babasıydı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 1975'te dünyaya gelen Asım Gültekin, lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Gültekin, bugüne kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etti.
Aralarında "Yörünge", "Yedi İklim", "Yeni Şafak", "Sağduyu", "Milli Gazete", "Vakit", "Şehrengiz", "Düş Çınarı", "Kırklar", "Gerçek Hayat", "Genç" ve "Yörünge"nin bulunduğu birçok yayında yazıları yayınlanan Asım Gültekin ayrıca yüzlerce seminer ve konferans verdi.
Farklı illerdeki okullarda edebiyat öğretmenliği de yapan Gültekin, 2008'de yılın öğretmeni seçilmişti.
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