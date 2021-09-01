Karar yazarı Ocaktan'dan Erdoğan'ın sözlerine sert yorum
Karar yazarı Mehmet Ocaktan tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesi ile ilgi sözleri üzerine dikkat çeken ifadeler kullanıldı.
Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sinyalini verdiği sosyal medya düzenlemesini Taliban’a uyum yasasına benzetti.
Ocaktan, "Taliban’a uyum yasası mı geliyor?” başlıklı yazısında, Erdoğan’ın Bosna Hersek dönüşü uçakta gazetecilere açıkladığı sosyal medya düzenlemesi ile ilgi sözlerini değerlendirdi.
Ocaktan, yeni sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak,"Sosyal medya ile ilgili ‘sansür’ düzenlemesi konusunda insanlarda 'Acaba Taliban’a uyum yasası mı çıkarılıyor' şeklinde bir kanaat oluşabilir" yorumunu yaptı.
Ocaktan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Bugün aynı AK Parti bize başka bir hikaye anlatıyor. Yeni hikayede maalesef daha az hukuk, daha az özgürlük ama daha fazla yasak var. Açıkça ifade etmek gerekiyor ki iktidarın yasaklar manzumesiyle örülmüş yeni bir sansür yasasına ihtiyacı bulunmamaktadır. Yargının, parlamentonun tek merkezde toplandığı bir sistemde iktidarı eleştirenler, çıkıntılık yapanlar ‘terör’ ya da ‘ajan’ statüsüne sokularak rahatlıkla gözaltına alınıp tutukla tutuklanabiliyorlar. Danası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) defaatle 'Derhal serbest bırakın' çağrılarına rağmen Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hiçbir hukuki dayanağı olmadığı halde yıllardır içeride tutulmaya devam ediliyor.
Hal böyleyken, iktidarın özgürlükleri askıya almak için yeni bir yasaya ne ihtiyacı var ki… Nasıl olsa yasaların ne dediğine bakmadan özgürlükler rahatlıkla kısılabiliyor. İşte tam da bu yüzden, sosyal medya ile ilgili ‘sansür’ düzenlemesi konusunda insanlarda 'Acaba Taliban’a uyum yasası mı çıkarılıyor' şeklinde bir kanaat oluşabilir. Dolayısıyla iktidarın toplumda endişeye yol açacak böyle bir girişimden vazgeçmesinde sayısız faydalar olduğu kanaatindeyim.
İnanıyorum ki milletvekilleri de 'sansür' niteliği taşıyan bir sosyal medya yasası parlamentoya geldiğinde ‘hayır’ oyu vererek 'Dijital çağın Talibanlar'ı olmayı reddedeceklerdir" ifadelerini kullandı."
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