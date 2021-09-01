BBC muhabiri paylaştı: Taliban'ın tehdit mesajları ortaya çıktı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 11:58

Cihatçı örgüt Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirmesi, eski hükümet döneminde yabancı misyonlar için tercümanlık faaliyeti yürütmüş yerel Afganları paniğe sürükledi. Kabil'de Taliban militanlarından saklanmaya çalışan bazı eski tercümanların evlerine baskınlar düzenlendiği belirtildi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle kutlamalara başlayan Taliban'ın tehdit mesajları ortaya çıktı. Taliban tarafından, üniversite öğrencilerine gönderilen mesajı BBC muhabiri Sodaba Haidare, Twitter hesabından paylaştı.

Haidare, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Taliban'ın Afganistan'daki Amerikan Üniversitesi öğrencilerinin adlarını ve adreslerini bildiğini aktardı.

Bir öğrenciye gönderilen mesajı paylaşan Haidare, söz konusu mesajda, "Kabil'deki Afganistan Amerikan Üniversitesi öğrencileri, Taliban'ın isimlerini ve nerede yaşadıklarını bildiğini söylüyor. Bir öğrenci şu mesajı aldı: 'Amerikan üniversitesinde okudunuz ve hükümet için çalıştınız. Biraz bekle, seninle ilgileneceğiz'" ifadelerini kullandı.

Haidare'nin paylaştığı Whatsapp mesajında, Taliban militanının silahla birlikte gönderdiği fotoğrafta, "Size tecavüz edip, öldüreceğiz" yazdığı da görüldü.

İşte o paylaşım: