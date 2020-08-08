Karayalçın ve Çetin, Muharrem İnce krizini Kılıçdaroğlu'yla görüşecek

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 22:10

CHP'nin eski Genel Başkanı Çetin, İsmail Saymaz ile görüşmesinde, "Hangi gerekçe olursa olsun, kimseye ayrı parti kurma hakkı vermez. CHP hepimizin evidir. İnce’nin de evidir" dediği belirtildi.

Söz konusu iddiayı Saymaz, şu sözlerle duyurdu:

"Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, yarın saat 14’te CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edecek. Ziyarette, “İnce Krizi” de görüşülecek.

Çetin, bana şunları söyledi:

'Hangi gerekçe olursa olsun, kimseye ayrı parti kurma hakkı vermez. CHP hepimizin evidir. İnce’nin de evidir."

Hikmet Çetin, geçmişte SHP Genel Başkanlığı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı gibi görevler üstelendi. Hikmet Çetin'in ise Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı, Meclis Başkanlığı ve CHP Genel Başkanlığı görevlerini üstlendiği biliniyor.