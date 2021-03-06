Kardashian'a tepki: 'Kertenkeleyi rahat bırakın'

06 Mart 2021 Cumartesi, 17:54

Kim Kardashian bir sakallı ejder sahiplendi ve çarşamba günü Instagram'da yeni evcil hayvanıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda kızı North, sürüngeni tutarken görülüyordu.

"HER YERE BERABER GİDİYORLAR"

Kardashian, “Speed'i şimdi sevdiğim gibi seveceğimi gerçekten düşünmüyordum ama zamanla kalbimi kazandı! Speed aslında en iyi arkadaşım Allison'undu ve ona bir haftalığına bakıcılık yaptık, sonra yanımızdan hiç ayrılmadı ve aylardır bizimle!" paylaşımını yaptı.

Kardashian "Speed, özel yapım Skims Cozy ve hatta Lil Uzi mücevheriyle görünümünü baştan yarattı. North ve sakallı ejderhası her yere beraber gidiyorlar, çok sevimli" diye ekledi.

"ONU RAHAT BIRAKIN"

Gönderinin etkileşimi 3 milyonu geçti. Hayvanseverler "Kertenkeleyi rahat bırakın" diye Kardashian'a tepki gösterdi.