KARDEMİR A.Ş.’nin atamalarına müdahaleye İYİ Parti’den tepki
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket (KARDEMİR A.Ş.) yönetime atanacak isimlere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı’nın müdahale ettiği iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e önerge veren Türkkan, "Yüzde yüzü halka açık bir şirkette, adeta korkutarak, seçme ve seçilmeye nasıl müdahale ediliyor? Bunun hukukta yeri var mı?" diye sordu.
Türkkan, KARDEMİR A.Ş'de yönetime atanacak isimlerin SPK başkanı tarafından müdahale edilerek seçilmesine ilişkin Meclis'e soru önergesi verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın cevaplaması isteği ile 7 soru soran Türkkan, şu açıklamayı yaptı:
"Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARDEMİR)’de 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu’nda görev alacak isimler birçok kez değişmiştir. KARDEMİR ile ilgili olarak yaşanan süreçte Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğine göre hareket edilerek 4 bağımsız üye tespit edilmiş, bu kişiler arasında AK Partili bazı eski milletvekillerinin de olduğu isimler yer almıştır. Bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı’nın, KARDEMİR Yönetimi’ne atanacak isimlerin belirlenmesi konusunda müdahale ettiğine dair iddialar da şirkette daha önce görev yapmış kişiler tarafından dile getirilmektedir.”
"MÜDAHALE DOĞRU MU?"
Türkkan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a şu soruları yöneltti:
- İddiaya göre; 30 Ekim 2020 tarihinde SPK Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan ile görüşmesinde 12 isimden oluşan bir liste vermiş, hangi ismin hangi gruptan (A-B-D Grubu) seçileceğini de söylemiştir. SPK Başkanı ayrıca, Genel Kurul’u kimin yöneteceğini, yardımcı olacak isimleri de vererek 3 tane gözlemci göndereceğini, bunların dışına çıkılamayacağını ifade etmiştir. Bu iddialar doğru mudur, Bakanlık’ın bu durumdan haberi var mıdır?
- SPK Başkanı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan’ı tehdit ettiği ve seçimlere müdahalede bulunduğu doğru mudur, bu durumdan Bakanlık olarak haberiniz var mıdır?
- Bağımsız üyeler belirlenmesine rağmen, kanunlar çerçevesinde hareket etmesi gereken, devlete bağlı bir Kurul’un Başkanı’nın, bağımsız üyelerin aday olarak belirlenmesine karşı çıkarak yönlendirmede bulunması doğru mudur, hangi kanunda bununla ilgili madde yer almaktadır?
- Yüzde yüzü halka açık bir şirkette, adeta korkutarak, seçme ve seçilmeye nasıl müdahale edilmektedir, bunun hukukta yeri var mıdır?
- Sözü edilen iddialar hakkında Bakanlık herhangi bir inceleme başlatacak mıdır, bu doğrultuda nasıl bir yol izlenecektir?
- Bakanlık tarafından yapılacak incelemenin ardından SPK Başkanı’nın görevden alınması düşünülmekte midir?
- Bir şirkete Yönetim Kurulu atanması sürecinde böyle iddialar varken ülkeye yabancı yatırımcı gelmesi noktasında nasıl hareket edilmesi düşünülmektedir, bu konuda Bakanlık olarak görüşünüz nedir?
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