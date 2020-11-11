Kardeşliğin tarihini değiştirecek 30 bin yıllık keşif: Bilinen en eski tek yumurta ikizleri

11 Kasım 2020 Çarşamba, 16:39

Avusturya'da kazı yapan arkeologlar tarafından insanlık tarihi adına önemli bir keşif yapıldı. Arkeloglar, bilinen en eski tek yumurta ikizlerinin kalıntılarına ulaştı. Nature dergisinde yer alan kazı sonuçlarına göre bulunan bebeklerin bundan 30 bin yıl önce yaşadıkları belirtiliyor.

Duvar'ın aktardığı habere göre, Krems-Wachtberg bölgesinde Üst Paleolitik döneme ait olduğu belirtilen bir mezarlıkta yapılan kazılarda birlikte gömülmüş iki erkek bebeğin kemikleri tespit edildi. Bebeklerin DNA’larını inceleyen bilim insanları, ikiz kardeş olduklarını gördü.

Mezarlıkta ayrıca ikiz kardeşlerin biraz uzağında gömülü üçüncü bir bebek kalıntısı da bulundu. Bu bebeğin de yaklaşık üç ay hayatta kalabilen ve ikizlerin üçüncü derece yakını olan bir insana ait olduğu belirtiliyor.

ERKEN ÖLENDE FİLDİŞİ, DİĞERİNDE KOLYE VAR

Mezarda yapılan incelemelerde defin sırasında bazı objeler kullanıldığı da dikkat çekti. Daha erken ölen kardeşin pelvis bölgesinde fildişi bulunurken, diğer kardeşte ise yine hayvan dişlerinden oluşan bir kolye olduğu görüldü.