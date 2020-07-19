Karganın zekâsının sırrı ebeveyn ilgisi

19 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Derleyen: MURAT ALTAŞ

İsveç’te genç Sibiryaalakargalarının tehlikeli bir yırtıcıyı tanıma ve içindeki yiyeceklere ulaşmak için karmaşık bir kutuyu açma becerilerini test eden araştırmacılar, ebeveynleriyle daha uzun süre geçiren kargaların yapılan testlerde daha başarılı olduğunu ve sonuç olarak, daha uzun yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

Bu karga türünde ebeveyn bakımı 4 yılı bulabiliyor. Güney Pasifik’te bir takımada olan Yeni Kaledonya’daki çalışmada ise kargaların yiyeceklere ulaşmak için alet kullanma becerilerini nasıl kazandıkları gözlemlendi. Yavruların çırpıları kullanma becerisi kazanmalarının yaklaşık bir yıl aldığı belirtiliyor.

Bu türün yavruları ebeveynleri ile birlikte üç yıla kadar kalıyor. Araştırmacılar, ebeveynler ve diğer yetişkinlerin yavru kargalara son derece toleranslı olduğuna dikkat çekiyor. Yetişkinler yiyeceğe ulaşmak için bir çırpı kullanırken yavruların yakından izlemelerine izin verir, çırpı hırsızlığına ve yavruların fiziksel temasına göz yumar.

Bu hoşgörülü öğrenme ortamının bir sonucu olarak, Yeni Kaledonyakargalarının tüm kargalar arasında vücut boyutuna oranla en büyük beyne sahip olduğu ifade ediliyor. Araştırmacılar, bilişsel becerilerin gelişimi üzerinde ebeveyn ilgisinin kilit rolünün şimdiye kadar göz ardı edildiğini belirtiyor.

Uzun süreli bakımın öğrenme ve zekâ için önemli sonuçları olduğunu ifade eden araştırmacılar, ebeveynlerin yavrularına sağladığı güvenliğin öğrenme fırsatları için kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.