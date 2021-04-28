Karim Benzema Raul'u yakaladı
Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye attığı gol ile Real Madrid efsanesi Raul'u yakaladı.
Madrid'deki maçın 29. dakikasında Karim Benzema, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
Opta verilerine göre; kariyerindeki 71. Şampiyonlar Ligi golünü Chelsea'ye atan Karim Benzema, turnuva tarihinin en skorer dördüncü ismi olan Real Madrid efsanesi Raul'u yakaladı.
Şampiyonlar Ligi tarihinde en golcü isimleri ise Cristiano Ronaldo (134), Lionel Messi (120) ve Robert Lewandowski (73).
Video Haberler
- İmamoğlu: Tam kapanma kararına çok sevindim
- Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Fatsa'da ağaç kıyımı devam ediyor! 300 ağaç kesildi
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
En Çok Okunan Haberler
- Kripto devi Binance'dan 'TL' açıklaması
- Tam kapanmadaki 'kilit nokta'yı açıkladı
- Soylu'dan tam kapanmayla ilgili denetim açıklaması
- Güney Kore'den 'kripto para' kararı
- Londra merkezli kuruluştan dolar tahmini
- ABD'den ikinci 'soykırım' açıklaması
- Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu!
- Torbalı'nın yeni belediye başkanı belli oldu
- Sağlık Bakanı Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
- 'Türkiye savunma anlaşmasından çıkabilir'