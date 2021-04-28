Karim Benzema Raul'u yakaladı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 10:16

Madrid'deki maçın 29. dakikasında Karim Benzema, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Opta verilerine göre; kariyerindeki 71. Şampiyonlar Ligi golünü Chelsea'ye atan Karim Benzema, turnuva tarihinin en skorer dördüncü ismi olan Real Madrid efsanesi Raul'u yakaladı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde en golcü isimleri ise Cristiano Ronaldo (134), Lionel Messi (120) ve Robert Lewandowski (73).