Karius'tan FIFA'ya: "Beşiktaş'ı cezalandırın"

11 Ağustos 2020 Salı, 17:50

Beşiktaş’ta 1.5 yıl forma giyen Alman kaleci Loris Karius, alacakları nedeniyle FIFA’ya gitti. Beşiktaş’ın Liverpool’dan kiraladığı, ancak başarılı olamayan Karius, FIFA’dan siyah-beyazlı kulübe ceza vermesini istedi. Karius, ayrıca Beşiktaş’tan 1 milyon 234 bin Avro istedi.

Beşiktaş’ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Loris Karius’un, şirket aleyhine FIFA’ya başvurarak 808 bin Avro alacak davası açtığı öğrenildi. Karius’un, alacağını yıllık yüzde 5 faizle ödenmesini istedi.

“Futbolcu Loris Karius tarafından şirket aleyhine FIFA 20-00497 nezdinde açılan alacak davasında, futbolcu; 808.000 Avro bakiye garanti ücret, kira ve avukatlık ücreti ödemesinin işlemiş ve işleyecek yıllık %5 faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesini ve yine FIFA talimatının 12bis maddesi kapsamında Şirkete sportif ceza verilmesini talep etmiştir. 30 Nisan 2020 tarihinde futbolcuya, 31 Aralık 2019 öncesi doğmuş ve ödenmemiş olan alacakları ödenmiştir. Bu ödemeler de Şirket tarafından FIFA'ya bildirilmiştir. FIFA tarafından 05 Haziran 2020 tarihinde gönderilen kısa karara göre şirketin futbolcuya 425.500 Avro ödemesine karar vermiştir. Yargılama devam etmekte olup şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır.”

Açıklamada yer alan FIFA talimatının 12bis maddesi, uyarı, kınama, para cezası ve transfer yasağı gibi yaptırımları içeriyor.

İKİNCİ BİR DAVA DAHA AÇTI

Loris Karius, Beşiktaş’a karşı FIFA’da ikinci bir dava daha açarak, 426 bin Avro daha alacağı bulunduğunu savundu. Beşiktaş Futbol AŞ, açıklamasında söz konusu alacak talebinin pandemi sürecine ait olduğunu belirterek, bunu hak etmediğini savundu.

Beşiktaş, FIFA’ya yaptığı savunmada “Futbolcu bu davada, 04 Mayıs 2020 tarihli feshi öncesi doğmuş alacaklarını talep etmiştir. Bu bedellerin, Covid-19 kapsamında futbolcu tarafından hak edilmediği, fesihin haksız olduğu şirketin davaya sunulan cevaplarında savunulmuştur. Yargılama devam etmekte olup Şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır” ifadelerine yer verdi.



