Karl Marx’ın mezarı turistik alana dönüştürülüyor
Komünizm fikirini inşa eden Karl Marx’ın mezarının bulunduğu Highgate Mezarlığı’nda yapılacak çevre düzenlemesiyle beraber alan turizme açılmış olacak.
Kuzey Londra’daki, Karl Marx’ın naaşınında bulunduğu Highgate Mezarlığı’nda turistik alan düzenlenmesi tartışmalara neden oldu. Bir çevre düzenlemesine ek olarak mezarlıkta sergi alanı, hediyelik eşya dükkânı ve kafe olması planlanıyor. Highgate Mezarlığı Vakfı tarafından ise ölümün moda haline geldiği belirtilerek söz konusunu proje savunuldu.
Highgate Mezarlığı Vakfı'nın başkanı Dr. Ian Dungavell, “İnsanlar eskiden mezarlıkları ziyaret etmenin ürkütücü ve tuhaf olduğunu düşünürdü. Günümüzde internette aile soyağacını bulma sitelerinin yaygınlaşmasıyla ölüm turizminin moda haline geldi” dedi.
Yılda yaklaşık 100 bin ziyaretçinin uğrağı olan mezarlık, Londra’da halka açık parkların bulunmadığı 1839 yılında açılmıştı. Şehirde yaşayan insanlara nefes alma fırsatı tanımıştı.
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