Kars’a kayyım atanan vali belediye önünde cuma namazı kıldı

02 Ekim 2020 Cuma, 18:33

Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yerine İçişleri Bakanlığı kararı ile kayyım atandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığı'nın 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi” ifadelerine yer verildi.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE NAMAZ

Kars Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Vali Türker Öksüz ise birim müdürleri ile yaptığı toplantının ardından, belediye binası önünde cuma namazı kıldı.

Görüntülere tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Kars'ta cami mi kalmadı? Bırakın bu artistlikleri yahu. Devleti emanet ettiğimiz valilerin bu çapsızlıkları, devleti de olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.