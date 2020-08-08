Karşı bloku dağıtma çabasında ilk çıkışı yapan Bahçeli’ye Erdoğan desteği

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ayasofya Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli’nin Akşener’e, MHP’yi kastederek “evine dön” çağrısının anımsatılması üzerine Erdoğan, “Sayın Bahçeli’nin daveti doğrusu benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide bir davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok. Ne kadar birlik beraberlik artarsa, hele de böyle HDP’yle, terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti’ye hiç uygun da düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle zaten böyle bir davet de gerçekleşmiştir, diye düşünüyorum. Ülke genelinde de bir bütünleşmenin gereği bana göre önemlidir” yanıtını verdi.



Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılarak parti kuracağı iddialarının sorulması üzerine de Erdoğan, “Bu tür şeylere yabancı değiliz. Bizim içimizden de birileri ayrıldı, gittiler partilerini kurdular. Tabii bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Sayın Muharrem Bey’le ilgili olarak o da onun en doğal, en tabii hakkıdır. Eski bir siyasetçidir, yani yeni değildir. Eski bir siyasetçi olarak da o da onun doğal hakkıdır” dedi.

‘DALGA GELİP GEÇİCİ’

Döviz ve altındaki dalgalanmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Bu konularda rahat olun. Türkiye’de ekonomi sistem olarak oturmuştur. Bütün mesele şu anda koronavirüs meselesi. Bir taraftan şu anda Beyrut’taki gelişmeler ortada. Bunları aşmak suretiyle ben özellikle TL’nin yerli yerine oturacağına inanıyorum. Bunlar gelip geçici şeyler” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a da sahip çıkan Erdoğan, “Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar, bunların hepsi, bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor” diye konuştu.

ÖZTRAK’TAN ERDOĞAN’A YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye tırmanışta” sözlerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan tepki geldi. Öztrak, “İki yılda milli gelir 125 milyar dolar düştü. Kişi başına gelir 1.762 dolar azaldı. Tırmanan, 3.9 milyon kişi artan işsiz sayısı” dedi.