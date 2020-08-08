Karşı bloku dağıtma çabasında ilk çıkışı yapan Bahçeli’ye Erdoğan desteği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik “Eve dön” çağrısına destek vererek “Makul çizgide bir davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ayasofya Camii’nde kıldığı cuma
namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli’nin Akşener’e,
MHP’yi kastederek “evine dön” çağrısının anımsatılması üzerine Erdoğan, “Sayın
Bahçeli’nin daveti doğrusu benim yadırgadığım bir davet değildir. O da
olabilecek en makul çizgide bir davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin
tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok. Ne
kadar birlik beraberlik artarsa, hele de böyle HDP’yle, terör örgütleriyle el
ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti’ye hiç uygun da düşmeyebilir.
Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle zaten böyle bir davet de gerçekleşmiştir,
diye düşünüyorum. Ülke genelinde de bir bütünleşmenin gereği bana göre
önemlidir” yanıtını verdi.
Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılarak parti kuracağı
iddialarının sorulması üzerine de Erdoğan, “Bu tür şeylere yabancı değiliz.
Bizim içimizden de birileri ayrıldı, gittiler partilerini kurdular. Tabii bu
parti kuruluşları nereye varır bilemem. Sayın Muharrem Bey’le ilgili olarak o
da onun en doğal, en tabii hakkıdır. Eski bir siyasetçidir, yani yeni değildir.
Eski bir siyasetçi olarak da o da onun doğal hakkıdır” dedi.
‘DALGA
GELİP GEÇİCİ’
Döviz ve altındaki dalgalanmalara ilişkin de
değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Bu konularda rahat olun. Türkiye’de
ekonomi sistem olarak oturmuştur. Bütün mesele şu anda koronavirüs meselesi.
Bir taraftan şu anda Beyrut’taki gelişmeler ortada. Bunları aşmak suretiyle ben
özellikle TL’nin yerli yerine oturacağına inanıyorum. Bunlar gelip geçici
şeyler” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a da sahip çıkan Erdoğan,
“Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar,
bunların hepsi, bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor” diye konuştu.
ÖZTRAK’TAN
ERDOĞAN’A YANIT
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye tırmanışta” sözlerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan tepki geldi. Öztrak, “İki yılda milli gelir 125 milyar dolar düştü. Kişi başına gelir 1.762 dolar azaldı. Tırmanan, 3.9 milyon kişi artan işsiz sayısı” dedi.
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