Karşıyaka erteleme sınavında

23 Kasım 2020 Pazartesi, 11:17

Ligde liderlik için çıktığı maçta Somaspor'a yenilince zirve koltuğunu koruyan rakibinin 5 puan gerisine düşen Karşıyaka, 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Maçları eksik Arhavi ise 4 puanla düşme hattında bulunuyor. Grupta son 3 maçını kazanamayan, bu karşılaşmanın ardından hafta sonunu bay takım olarak geçirecek Karşıyaka, galip gelerek yarıştaki iddiasını sürdürmek istiyor.

İzmir ekibinin muhtemel 11'i şöyle;

"Erdoğan - İlyas, Cenk, Metin, Burak, Arif, Mustafa Aşan, Mustafa Değirmenci, Özkan, Doğukan, Hakan Kuş"