Karşıyaka-Fenerbahçe maçı bitti, kavga çıktı
Pınar Karşıyakalı Semih Erden ile Fenerbahçe Beko teknik heyeti arasında kısa süreli atışma oldu.
Fenerbahçe BEKO'nun Pınar Karşıyaka'yı 78-76 yenerek elediği maç sonrası gerginlik yaşandı.
Pınar Karşıyakalı Semih Erden ile Fenerbahçe Beko teknik heyeti arasında kısa süreli atışma oldu. Araya giren hakem, gözlemci ve yetkililer iki tarafı da sakinleştirdi.
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