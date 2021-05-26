Karşıyaka-Fenerbahçe maçı bitti, kavga çıktı

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 22:15

Fenerbahçe BEKO'nun Pınar Karşıyaka'yı 78-76 yenerek elediği maç sonrası gerginlik yaşandı.

Pınar Karşıyakalı Semih Erden ile Fenerbahçe Beko teknik heyeti arasında kısa süreli atışma oldu. Araya giren hakem, gözlemci ve yetkililer iki tarafı da sakinleştirdi.