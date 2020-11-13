Karşıyaka'nın panteri Erdoğan
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, pazar günü deplasmanda oynayacağı Çarşambaspor maçıyla lig maratonuna 14 gün sonra yeniden başlayacak zirve yarışındaki Karşıyaka'da kaleci Erdoğan, bu sezon takımın en büyük güvencelerinden oldu.
Yeşil-kırmızılıların kalesinde üçüncü yılını geçiren 22 yaşındaki altyapı patentli file bekçisi, bu sezon 7 maçta rakip forvetlere yalnız 6 kez gol izni verdi.
Erdoğan, bu sezon ligde hiçbir maçta 1'den fazla gol yemedi. Kaf-Kaf, 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken sahadan hiç boynu bükük ayrılmadı. Grubunda liderliğe kadar yükselen Karşıyaka'nın geçen perşembe günü iç sahada Arhavispor'la oynaması gereken maç, rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. Karşıyaka, ligde son olarak 31 Ekim'de Çatalcaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
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