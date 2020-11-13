Karşıyaka'nın panteri Erdoğan

13 Kasım 2020 Cuma, 12:55

Yeşil-kırmızılıların kalesinde üçüncü yılını geçiren 22 yaşındaki altyapı patentli file bekçisi, bu sezon 7 maçta rakip forvetlere yalnız 6 kez gol izni verdi.

Erdoğan, bu sezon ligde hiçbir maçta 1'den fazla gol yemedi. Kaf-Kaf, 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken sahadan hiç boynu bükük ayrılmadı. Grubunda liderliğe kadar yükselen Karşıyaka'nın geçen perşembe günü iç sahada Arhavispor'la oynaması gereken maç, rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. Karşıyaka, ligde son olarak 31 Ekim'de Çatalcaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.