Kars'ta bir köy karantinaya alındı

Kars Selim’de bir köy karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2020 Pazar, 12:11
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Kars’ın Selim İlçesi’ne bağlı Bayburt Köyü karantinaya alındı. Köy girişinde jandarma ekipleri görev alırken, köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Selim İlçesi Bayburt Köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.



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