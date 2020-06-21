Kars’ta deprem

Kars'ın Kağızman ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2020 Pazar, 23:16
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 22.17’de Kars’ın Kağızman ilçesi Evyapan Mahallesi’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, 22.17’de gerçekleşen depremin şiddetini 3,8 olarak duyurdu.


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