Kars’ta deprem
Kars'ın Kağızman ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 22.17’de Kars’ın Kağızman ilçesi Evyapan Mahallesi’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, 22.17’de gerçekleşen depremin şiddetini 3,8 olarak duyurdu.
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