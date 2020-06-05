Karsu’dan Nâzım Hikmet yorumu: ‘Seni Düşünmek’

Genç şarkıcı, memleket şairi Nâzım Hikmet’in şiirinden Ezginin Günlüğü topluluğu’nun bestelediği parçayı yeniden kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2020 Cuma, 11:53
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Ezginin Günlüğü grubunun kurucularından Nadir Göktürk tarafından, Nâzım Hikmetin şiirinden bestelenen “Seni Düşünmek” şarkısı ilk olarak grubun 1985 yılında yayınlanan albümünde yer almıştı. 

“40 Yıllık Şarkılar” albümünde Karsu’nun yorumu ile yeniden hayat bulan şarkının video klibi, Nâzım Hikmetin’in 57. ölüm yıl dönümünde izleyici ile buluştu. Video klip, Karsu’nun yaşadığı şehir Amsterdam’da, Serhan Efe Yönetmenliğinde çekildi.

Klibi aşağıdaki link tıklayarak izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=uH0esubAFYM



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