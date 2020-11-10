Kartal'da atık kağıtların toplandığı depoda korkutan yangın

Kartal'da Yunus Mahallesi Karaca Sokak'ta atık kağıtların toplandığı depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA
10 Kasım 2020 Salı, 07:35
Kartal'da atık kağıtların toplandığı depoda korkutan yangın
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Kartal'da Yunus Mahallesi Karaca Sokak'ta atık kağıtların toplandığı depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.




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