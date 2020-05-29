Kartal’dan “Askıda Fatura” kampanyasına destek

29 Mayıs 2020 Cuma, 12:21

Gökhan Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faturasını ödeyemeyen yurttaşlara bizzat kendisinin de destek olduğunu belirtti. Kartallı yurttaşlara da destek olmaları yönünde çağrıda bulunan Yüksel, şunları söyledi:

“Gün dayanışma günü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde ‘askıda fatura’ kampanyası bütün ülkemize yayılarak bir iyilik hareketine dönüştü. Bugün ben de birkaç ailenin askıda faturasını ödeyerek onların yükünü bir nebze olsun hafifletmek istedim. Ben inanıyorum ki maddi durumu el veren Kartallı komşularımız da bu dayanışmaya ortak olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden askıda bekleyen faturaları ödeyerek bir komşusunun yükünü hafifletecektir. Ben size inanıyorum, güveniyorum, Kartal’da komşuluk var diyorum ve komşularımı da “askıda fatura” kampanyasına destek olmaya davet ediyorum.”