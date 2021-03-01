Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’den açıklama: Prens Selman’ın cezalandırılması gerekir
Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD istihbarat raporunun açıklanmasının ardından sosyal medyadan açıklamada bulundu. Cengiz, ‘suçsuz ve masum bir insanın hunharca öldürülmesini emreden veliahttın (Prens Selman) ertelenmeden cezalandırılması gerektiğini’ ifade etti.
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin istihbarat raporu ABD tarafından yayınlanmasının ardından Cengiz Twitter’dan açıklamada bulundu.
“Kaşıkçı'nın yakalanması ve öldürülmesi talimatını Suudi Prens Selman verdiğini” belirten raporla ilgili Hatice Cengiz, “Raporun kamuoyu ile paylaşılmasını memnuniyetle karşılıyorum” dedi. Gerçeğin zaten bilindiğini ifade eden Cengiz, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
“Ancak bu yeterli değil, zira gerçek ancak adaletin tecelli etmesine hizmet ettiğinde anlamlı olabilir. Gerçek, inkâr edilemeyecek ya da yok sayılamayacak kadar net. Veliaht Prensin, bu raporu takiben hiçbir siyasi meşruiyeti kalmamıştır. Bunu açık ve net bir şekilde söyleme ve harekete geçme zamanı artık gelmiştir.”
‘SADECE CEMAL İÇİN DEĞİL...’
Suçsuz ve masum bir insanın hunharca öldürülmesini emreden veliahttın ertelenmeden cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Cengiz açıklamasında, “Bu sadece Cemal için aradığımız adalete hizmet etmekle kalmayıp, bilakis bundan sonra olabilecek benzer olayların önünü de kesecektir. Ancak bu şekilde, ABD'nin uygulamayı planladığı yaptırımlar anlamlı olabilir” dedi.
Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in basın açıklaması şu şekilde:
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