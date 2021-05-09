Kasım Süleymani suikastının perde arkası ortaya çıktı

09 Mayıs 2021 Pazar, 17:39

3 Ocak 2020'de yaşanan ve dünya gündemini sarsan olayda ABD, Bağdat Havalimanı'nda insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıyla Süleymani'yi öldürmüştü. General'in yanı sıra 5 İranlı ve 5 Iraklı daha yaşamını yitirmişti.

ABD'de üst düzey görevlerde yer almış veya hâlâ çalışan 15 yetkiliyle yapılan görüşmelere dayandırılan haberde, ABD'nin operasyonda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı Terörle Mücadele Grubu'yla ve İsraillilerle iş birliği yaptığı öne sürüldü.

Habere göre Aralık 2019'un sonlarında operasyonda görev alan ekipler, gruplar halinde Bağdat'a girmeye başladı. Saldırıda kilit rol oynadığı söylenen Kürt görevlilerin, Bağdat Havalimanı'na çalışan kılığına girdiği iddia edildi.

"BÜYÜK MİKTARDA PERSONEL KONUŞLANDIRILDI"

ABD ordusundan adını açıklamayan bir kişi, kesin sayı vermeyi reddetse de operasyon için "büyük miktarda personel konuşlandırıldığını" kaydetti. Zira eski ABD Savunma Bakanı Vekili Chris Miller da "Bunun bakanlığın terörle mücadele operasyonlarında yaptığı en gelişmiş hazırlık olduğunu" söyledi.

Öte yandan bir kaynak, Süleymani'nin Bağdat'a gitmek üzere Şam'da uçağa binmeden önceki 6 saatte üç kez cep telefonunu değiştirdiğini bildirdi. ABD Ortak Özel Harekat Komutanlığı'ndan görevlilerin, General'in cep telefonunu takip edebilmek için Tel Aviv'de İsrailli meslektaşlarıyla birlikte çalıştığı iddia edildi.

Açıklamalara göre Süleymani'nin telefon numaralarına erişimi olan İsrailliler, bilgileri ABD'lilere aktardı. Böylece Süleymani ve telefonu, Bağdat'a kadar takip edilebildi.

CIA'İN İSRAİL SAYESİNDE YÜRÜTTÜĞÜ CASUS YAZILIM OPERASYONU

Adını gizleyen eski bir kıdemli CIA görevlisi, saldırı hazırlıkları sürerken İsrail istihbaratının Süleymani hakkında bir bilgi daha verdiğini öne sürdü. Yazıda İsraillilerin, bir kişinin Süleymani'ye ve yakın çevresine "temiz telefon" almak için İran dışına çıkacağı bilgisini ABD'yle paylaştığı iddia edildi.

Kaynak: Independent Türkçe