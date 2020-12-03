Kasımda ihracat 16 milyar dolar olurken, ithalat 21 milyar dolara çıktı

03 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Artan üretim ihtiyacı ithalatı büyütürken, dış pazardaki sorunların ihracatı aşağı çekmesi kasımda dış ticaret açığının zıplamasına neden oldu. Verilere göre, kasım ayında 2019’un aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 0.95 azalarak 16.1 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 16.1 artarak 21.2 milyar dolar, açık da yüzde 155.4 artarak 5.1 milyar dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68.1’den yüzde 76’ya düştü. İlk 11 ayda ise ihracat yüzde 8.3 azalarak 151.7 milyar dolara inerken, ithalat yüzde 3.5 artarak 197 milyar dolar ve açık yüzde 82.5 artarak 45.3 milyar dolar oldu. Türkiye’ye ambargo uygulayan Suudi Arabistan’a ise ihracat, kasımda yüzde 53 azalarak 102 milyon dolar, 11 ayda yüzde 18.6 azalarak 2.3 milyar dolar oldu.

ALTINA TALEP ÇOK

İhracatçılar açısından durumu değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Küresel talep daralmasına rağmen ihracatçımız, geçen yılın kasım ayıyla aynı seviyede ihracat gerçekleştirdi. 2020 ihracat hedefimiz olan 165.9 milyar dolara emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz” diye konuştu. Öte yandan veriler, altın ithalatında da hızla bir artışa işaret ediyor. İçinde altının da yer aldığı “Kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” faslında ithalat geçen yılın aynı dönemine kıyasla kasım ayında 1.7 milyar dolardan 2.7 milyar dolar, ilk 11 ayda da 11.7 milyar dolardan 24.4 milyar dolara ulaştı.