Kasımpaşa, Chelseali futbolcu Danny Drinkwater'ı kadrosuna dahil etti
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Chelseali futbolcu Danny Drinkwater'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İngiliz futbolcu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
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