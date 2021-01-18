Kasımpaşa, Chelseali futbolcu Danny Drinkwater'ı kadrosuna dahil etti

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Chelseali futbolcu Danny Drinkwater'ı kadrosuna kattı.

AA
18 Ocak 2021 Pazartesi, 15:18
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İngiliz futbolcu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.


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