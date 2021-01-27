Kasımpaşa Tosic'le anlaştı
Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen Tosic, Kasımpaşa ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalayacak.
Transfer döneminin bitimine günler kala Kasımpaşa da transferlerini devam ettiriyor. Lacivert-beyazlılar, daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Gençlerbirliği forması giymiş olan Sırp futbolcu Dusko Tosic'i renklerine bağladı.
Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen Tosic, Kasımpaşa ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalayacak. Transferle ilgili resmi açıklamanın ise yarın yapılması bekleniyor.
Deneyimli savunma oyuncusu, son olarak 3 sezon forma giydiği Guangzhou'da 41 resmi müsabakada forma giyerken 6 gol kaydetmişti.
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