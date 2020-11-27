Kasımpaşa'da hiçbir hoca dikiş tutturamıyor

Kasımpaşa'da son 1 yılda tam 6 hoca değişti.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 16:28
Kasımpaşa'da hiçbir hoca dikiş tutturamıyor
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Son olarak İrfan Buz ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da hiçbir hoca dikiş tutturamadı. İstanbul ekibinde son 1 yılda 6 hoca değişti. İşte o isimler   Mustafa Denizli, Kemal Özdeş, Tayfur Havutçu, Fuat Çapa, Mehmet Altıparmak ve İrfan Buz. 


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