"Kasıt mı cehalet mi?" demişti... Bu kez Medya Ombudsmanı yanıldı!
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, TBMM Başkanlığı'nın vefat eden eski başbakan Mesut Yılmaz için verdiği başsağlığı ilanında, Gümrük ve Tekel Bakanlığı yaptığı yönündeki bilginin doğru olmadığını söylemişti. Ancak bu kez yanıldı...
Hafıza-ı beşer nisyan ile malüldür. Olabilir tabii bazen gazeteciler de yanılır. Bu kez Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici yanıldı.
KASIT MI CEHALET Mİ?
Faruk Bildirici, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanlığı, Mesut Yılmaz için başsağlığı ilanı vermiş, 1 hata 3 eksik var. Yılmaz, Gümrük ve Tekel Bakanlığı yapmadı. ANAP Genel Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, 21 ve 23. dönem milletvekilliği yazılmamış. Kasıt mı, cehalet mi?" demişti…
TBMM Başkanlığı, Mesut Yılmaz için başsağlığı ilanı vermiş, 1 hata 3 eksik var. Yılmaz, Gümrük ve Tekel Bakanlığı yapmadı. ANAP Genel Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, 21 ve 23. dönem milletvekilliği yazılmamış. Kasıt mı, cehalet mi? pic.twitter.com/TgbJOG3jni— Faruk Bildirici (@farukbildirici) October 31, 2020
RESMİ GAZETEYİ TARADIK
Merak ettik, araştırdık, soruşturduk… Öyle ya koskoca TBMM Başkanlığı bu hatayı nasıl yapar diye… Resmi Gazete arşivini kontrol etmesi için bir arkadaşımızı görevlendirdik. Bir de ne görelim.
TBMM BAŞKANLIĞI YANILMAMIŞ
TBMM Başkanlığı yanılmamış. Merhum Mesut Yılmaz, Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yapmış. 13 Aralık 1983 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu listesinde Gümrük ve Tekel Bakanı olarak yer almış. O dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından onaylanan Turgut Özal Başbakanlığı’nda kurulan hükümette bu görevde bulunmuş.
Aynı gün, 7. Birleşim 1. Oturumda bu liste TBMM Genel Kurulu’na sunulmuş. Ertesi günkü Resmi Gazete’de yayımlanan KHK’da da Gümrük ve Tekel Bakanı olarak imzası yer almış.
Resmi Gazete’nin sayfalarını da paylaşalım ki kulaklarda ve hafızalarda kalabilecek olan o hatalı paylaşımı görsel olarak da düzeltelim istedik.
Kaynak: Medyaradar
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