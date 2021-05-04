Kasko, ilk 3 ayda prim hayatdışında yüzde 21 artarken hayatta yüzde 6.4 düştü

04 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) ilk 3 aylık verileri, özellikle hayatdışındaki hareketliliği ortaya koyarken, kredi kullanımını azaltan politikalar hayat branşını olumsuz etkiliyor.

İlk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam prim üretimi yüzde 15.8 artarak 25.3 milyar liraya çıktı. Bu kapsamda hayatdışı üretimi yüzde 21 artışla 21.4 milyar lira olurken hayat üretimi yüzde 6.4 düşüşle 3.9 milyar lirada kaldı. Hayatdışında özellikle kaskodaki hareketlilik dikkat çekiyor. Bu branşta artışlar ocakta yüzde 27.3, şubatta yüzde 25.5 ve martta yüzde 36.8 oldu. İlk 3 aylık prim ise yüzde 30 artışla 3.1 milyar lira. Doğa Sigorta Üst Yöneticisi Nihat Kırmızı, bu konuda şu yorumu yaptı: “Bu yıl oto sigortalarında pandemi öncesi büyüme ivmesinin tekrar yakalanacağını öngörüyoruz.” En büyük alt branş zorunlu trafikte ise yine ilk 3 ayda yüzde 1.9 artışla 4.8 milyar liralık prim üretildi.

Prim üretiminde bu tür gelişmeler yaşanırken, salgınla birlikte değişen tüketici davranışlarına sektörün verdiği yanıt ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası da tartışılmaya devam ediyor.

BİRLEŞME ARTACAK

EY’nin “Sigortacılık Sektörü 2021 Görünümü Raporu”na göre salgının yarattığı değişim dönüşüm için bir fırsat ve müşteri odaklılık, çeviklik, maliyet-sermaye optimizasyonu en önemli gündem maddeleri. Ayrıca sektörde birleşme ve satın almada artış bekleniyor. TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı ise şu noktaya dikkat çekti “Sigortacılıkta dijitalleşmenin artırılması planlanırken, bu yolla hizmet kalitesinin standartları da yükselecek. Ancak dijitalleşme ile hayatımıza giren siber riskleri en aza indirmek için sigortalanmak son derece önemli.”

DEVLERİN DEĞERİ YÜZDE 6 AZALDI

Marka değerleme danışmanlık firması Brand Finance, dünyanın en değerli sigorta markalarıyla ilgili 2021 yılı listesini açıkladı.

Bu kapsamda en değerli 100 şirketin toplam marka değeri, 2020 listesine göre yüzde 6 azalarak 433 milyar dolara geriledi. Listeyle ilgili raporda Covid-19 salgınının özellikle ekonomik durgunluk etkisine dikkat çekilirken şu vurgu yapıldı: “Ancak sigorta markaları geçen yılki salgınla ilgili yapılan ilk tahminlere göre daha başarılı oldular.” İlk sırada ise 44.8 milyar dolarla Çin merkezli Ping An yer aldı.

‘TASARRUF BİLİNCİNİN YÜKSELDİĞİ BİR DÖNEM’

AvivaSA’nın, yılın ilk çeyreğinde net dönem kârını yüzde 160 artırarak 138 milyon TL’ye yükselttiği açıklandı.

Otomatik BES dahil toplam fon büyüklüğünü yüzde 28 artışla 30 milyar TL’ye çıkardıklarını, katılımcı sayısının 1.5 milyon kişi olduğunu, hayat ve kaza prim üretimindeyse yüzde 24 büyümeyle 406 milyon TL’ye ulaştıklarını belirten ve salgının etkilerine dikkati çeken AvivaSA Üst Yöneticisi Fırat Kuruca, “Sektörümüz açısından bu dönem tasarruf bilincinin yükseldiği bir dönem oldu” dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ‘BAĞIMSIZ YAŞAM HATTI’

AXA Sigorta, pandemide yaş sınırlaması veya ameliyat nedeniyle evlerinde kalan sağlık sigortalılarının kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için “AXA Bağımsız Yaşam Hattı” adlı dijital danışma hattını geliştirdi.

AXA Sigorta Bireysel Teknik Başkanı Sanem Çıngay, bu hat kapsamında teknolojik danışmanlık, alışveriş desteği gibi ihtiyaçlardan ikamet edilen evde veya yazlıkta elektrik, su, çilingir, tadilat gibi beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilecek durumlar için pek çok hizmet sunulduğunu belirtti.

HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK ÇÖZÜMLER TEMEL HEDEF

Anadolu Hayat Emeklilik’in ilk çeyrek sonuçlarına göre şirketin aktif büyüklüğü yüzde 29.5 artışla 35.6 milyar liraya ulaşırken, özkaynakları 1.3 milyar TL, net kârı 132.9 milyon TL oldu.

BES fon büyüklüğü toplamında özel emeklilik şirketleri arasındaki sektör liderliğini sürdürdüklerini belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler üretmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu dönemde de dijital kanallardaki çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürdük. İnternet sitemiz üzerinden online satışına başladığımız ürünlerimize yenilerini ekledik” dedi. Ayrıca FonMatik ROBO’nun katılımcı sayısı 50 bini, fon büyüklüğü 2.1 milyar TL’yi aştı.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Aksigorta, sektörün gelişimini desteklemek ve daha ileriye taşımak amacıyla “Bambaşka Sigortacılık Akademisi” eğitim projesini hayata geçirdi. 6 aylık eğitimler ücretsiz olacak.

- Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, yılın ilk çeyreğinde prim üretiminde yüzde 15.21 pazar payı ve 3.3 milyar TL prim üretim ile sektör liderliğini pekiştirdiklerini açıkladı.

- Generali’nin “Global Acente Mükemmellik Yarışması”nda, 165 bin kişilik listede Cüneyt Demir Özada Sigorta ile ilk 10’a girdi. Mehmet Ardıç, “Kusursuz Dağıtım Kanalı Müşteri Deneyimi”nde ilk 6 acenteden biri oldu.

- MetLife Türkiye, Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın “JA StartUp Türkiye” programını uzun yıllardır sürdürdüğü “LifeChanger” projesine dahil etti. Programdaki gençlere girişimcilik desteği verilecek.

- Allianz Türkiye, “HackZone Scale Up Accelerator” programı için başvuruların 24 Mayıs’a kadar yapılabileceğini duyurdu. 6 aylık destek programı startup girişimlerini hızlandırmayı hedefliyor.