Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

04 Mayıs 2021 Salı, 18:54

MHP'li Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vinlioğlu eşinin koronavirüs olması nedeniyle karantinaya girmişti.

Vidinloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz günlerde kıymetli eşimin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Bugün yapılan testlerde benim ve sevgili kızım Nehir'in test sonucunun da pozitif olduğunu öğrenmiş olduk. Şu an için hepimiz iyiyiz. Sizlerden dileğim dualarınızı eksik etmeyin. Sağlıkla kalın" ifadelerine yer verdi.

Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz günlerde kıymetli eşimin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Bugün yapılan testlerde benim ve sevgili kızım Nehir’in test sonucunun da pozitif olduğunu öğrenmiş olduk. pic.twitter.com/ITJ2tVdqLK — Rahmi Galip Vidinlioğlu (@GVidinlioglu) May 4, 2021





Vidinlioğlu, ayrıca sağlık durumuna ilişkin iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür etti.



