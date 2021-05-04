Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Eşinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada olan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun testi de pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2021 Salı, 18:54
Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı
Abone Ol google-news

MHP'li Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vinlioğlu eşinin koronavirüs olması nedeniyle karantinaya girmişti.

Vidinloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz günlerde kıymetli eşimin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Bugün yapılan testlerde benim ve sevgili kızım Nehir'in test sonucunun da pozitif olduğunu öğrenmiş olduk. Şu an için hepimiz iyiyiz. Sizlerden dileğim dualarınızı eksik etmeyin. Sağlıkla kalın" ifadelerine yer verdi.


Vidinlioğlu, ayrıca sağlık durumuna ilişkin iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür etti.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler