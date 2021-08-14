Kastamonu Valiliği'nden '250-300 ölüm' iddiasına yalanlama: Kınıyoruz
Kastamonu Valiliği, Bozkurt'ta 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.
Kastamonu Valiliği'nden Bozkurt'ta yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği iddiası üzerine açıklama geldi.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük bu açıklamayı kınıyoruz."
Video Haberler
- Yemen'de bir araç sel sularına kapıldı: 5 ölü
- TEM Otoyolu'nda ilginç olay! Sürücüler zor anlar yaşadı
- Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı
- Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı
- Yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu
- Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına şiirli tepki
- Mecidiyeköy’de zincirleme kaza
- Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı
- Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı
- Korkuya neden oldu! O anlar kameraya kaydedildi
En Çok Okunan Haberler
- 13 ilde internet ve telefonlar kesilecek!
- Oyuncu Sarp Apak'ı kızdıran video
- Korkunç açıklama: '329 kayıp var'
- Çok konuşulan iddiada mesaj ortaya çıktı!
- AFAD uyardı: Bu akşama dikkat!
- Hastane yapılan cami Erdoğan'ın miting alanı oldu
- CHP'li vekilden gündeme oturacak iddia
- 3 kez aşıyı reddetti, Covid-19'dan öldü
- Sel felaketinde can kaybı artıyor!
- Beni dövüp İçişleri Bakanı'na izlettiler