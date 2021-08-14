Kastamonu Valiliği'nden '250-300 ölüm' iddiasına yalanlama: Kınıyoruz

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:21

Kastamonu Valiliği'nden Bozkurt'ta yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği iddiası üzerine açıklama geldi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük bu açıklamayı kınıyoruz."