Kastamonu Valisi ve Vali yardımcısı koronavirüse yakalandı

29 Eylül 2020 Salı, 16:44

Kastamonu Valisi Avni Çakır, sabah saatlerinde koronavirüs belirtileri üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Vali Çakır'ın burada yapılan testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Vali Çakır'ın tedavisinin evde süreceği öğrenildi.

YARDIMCISI DA POZİTİF

Öte yandan, Vali yardımcısı ve Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü'nün de bugün koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındığı bildirildi.