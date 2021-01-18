Kastel Tatil köyünde huzur yok!
Kastel Tatil Köyü sakinleri kanun dışı olduğunu savundukları site yönetimiyle davalık oldu.
Tatil köyünün yönetiminin belediye arazisine kaçak olarak yol ve bina yaptığı da iddia ediliyor.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Kastel Tatil Köyü sakinleri site yönetiminden şikayetçi oldu. Site yönetiminin yasal olmadığını savunan tatil köyü sakinleri, sürekli belli insanların elinde kaldığını savundukları yönetimin topladıkları paraların nerelere harcandığının da incelenmesini talep etti.
Tatil köyü sakinleri, yönetimin aynı zamanda belediyeye ait araziye yapı inşa ettiğini ve bunun mahkemelerce kanıtlandığını da savundu.
Sitede evleri olan isimlerden bazıları site yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yıllardır tatil köyüne gidemediğini belirtti. Çoğu vatandaş site yönetimiyle davalık olurken, belediyenin de yönetimin hukuk dışı eylemlerine sesini çıkarmadığını iddia etti.
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